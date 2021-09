Elezioni Olgiate Comasco 2021: presentata la lista elettorale Silvia Sindaco Alternativa per Olgiate

Presentata alla stampa la lista elettorale Silvia Sindaco Alternativa per Olgiate. Ieri, alle 18 in Sala consiliare a Olgiate Comasco, il candidato sindaco Donatella Silvia, sostenuta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, ha tenuto la prima presentazione ufficiale. Si scontrerà con Svolta Civica che vede come candidato sindaco il primo cittadino uscente, Simone Moretti e Civitas Olgiate Comasco che sostiene Chiara Paone.

Al fianco di Donatella Silvia, c'erano Laura Santin (referente provinciale Lega), Giuseppe Riniti (responsabile di zona per Forza Italia) e Andrea Matteri (Fratelli d’Italia). Nell’occasione il candidato sindaco Donatella Silvia ha sottolineato l’orgoglio per il ruolo affidatole e i partiti hanno ribadito la compattezza di una lista che si propone come alternativa concreta al governo uscente della città di Olgiate Comasco. In particolare il candidato sindaco ha spiegato l’interesse manifestato nei primi giorni di campagna elettorale da parecchi cittadini, con un bisogno di ascolto significativo da parte della popolazione anziana. Per i giovani, la volontà è quella di organizzare un incontro in un parco pubblico.

“Vorrei incontrarli nel grande prato del parco di Villa Peduzzi - le parole del candidato sindaco - Vedremo se sarà possibile già nei prossimi giorni, purtroppo le previsioni del tempo non sono favorevoli”.

Subito esternato un tema caldissimo: la mancata realizzazione della tangenziale di Olgiate Comasco. A domanda specifica su cosa promettere agli olgiatesi, Donatella Silvia ha sottolineato due concetti: “Su quest’opera inizieremo a lavorare da subito, a partire dal dialogo con gli altri Comuni coinvolti e dalla valutazione di un tracciato alternativo, che lambisca l’area che deve essere sottoposta a bonifica. Ma la domanda andrebbe fatta a chi per dieci anni ha creato lo stallo in cui la tangenziale si trova ancora…”. Infine, per mercoledì 15 settembre annunciata la serata di presentazione della lista ai cittadini.