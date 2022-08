Elezioni politiche 2022, arrivano i big: Salvini a Como, Letta a Cantù.

Per i leader dei partiti è iniziato il conto alla rovescia verso il 25 settembre, giorno in cui gli italiani saranno chiamati a rinnovare il parlamento. Una campagna elettorale ristretta - poco più di un mese - durante il quale cercare di convincere il grande popolo degli astensionisti e degli incerti. Così inizia la passerella dei big, anche a Como.

Domenica 4 settembre, alle 15, il segretario federale della Lega Matteo Salvini sarà a Como per la campagna elettorale in vista delle elezioni. Con lui saranno presenti gli esponenti del territorio e i candidati comaschi della Lega per Salvini Premier alle politiche del 25 settembre. L’appuntamento è in piazza Duomo.

Letta a Cantù per la Festa dell'Unità

Dal 2 al 4 settembre invece si terrà la Festa de l'Unità del Partito Democratico della provincia di Como al Parco del Bersagliere di Cantù. Sarà un weekend ricco di appuntamenti politici. Primo incontro di rilievo venerdì 2 settembre alle 20.30 con Enrico Letta, Segretario Nazionale del Pd che verrà introdotto da Federico Broggi, segretario provinciale Dem.

Sabato 3 settembre invece alle 18.30 incontro con Lorenzo Guerini, Ministro della Difesa, Alessandro Alfieri, candidato Senatore e Angelo Orsenigo, consigliere regionale; alle ore 20.30 sarà la volta di Andrea Orlando, Ministro delle Lavoro e delle Politiche Sociali, che dialogherà con Chiara Braga, capolista Pd al collegio plurinominale della Camera.