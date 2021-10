Elezioni Tavernerio 2021: confermato il sindaco uscente

Elezioni

Alle 15 si sono chiuse le votazioni.

Elezioni Tavernerio 2021: si sfidano Mirko Paulon e Fabio Rossini.

Elezioni Tavernerio 2021: il risultato

Ore 17.10 - Le prima parole del neo sindaco: "Ero convinto del buon lavoro di cinque anni. Mi aspettavo di essere premiato per il lavoro fatto dalla giunta uscente. Sono dispiaciuto per la scarsa affluenza, l'impegno sarà quello di riavvicinare le persone all'Amministrazione e la gestione del bene pubblico. Sono contento per il risultato netto, sento l'importante peso di dare risposte e soluzioni sui problemi del paese".

Ore 17 - Mirko Paulon è ufficialmente sindaco di Tavernerio. Con il 77% vince contro Fabio Rossini.

Intorno alle 16 si è chiuso il primo seggio: il candidato sindaco Mirko Paulon ha raggiunto il 79,1% dei voti.