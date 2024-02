Elezioni Villa Guardia 2024: niente terzo mandato per Perroni, è il momento di Veronelli

Si chiude l’era Perroni, a guidare la maggioranza di Villa Guardia come candidato sindaco sarà Paolo Veronelli.

Elezioni Villa Guardia 2024: niente terzo mandato per Perroni

La possibilità di un terzo mandato nei Comuni con meno di 15mila abitanti non ha invertito la rotta di marcia, bensì ha confermato la scelta di puntare su Veronelli in vista delle Elezioni amministrative programmate per sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. A dare conferma del rinnovamento è in primis Valerio Perroni, al suo secondo mandato consecutivo da primo cittadino, già assessore all’Ambiente e Sport dal 2004 al 2014 col sindaco Alberto Colzani.

"Ho valutato l’ipotesi del terzo mandato, tentazione forte, ma il gruppo ha fatto valutazioni che rispetto e condivido. E’ un cambio inevitabile per portare nuova energia. Io rimango a disposizione, ma non ho ancora deciso e dovrò fare le mie valutazioni" le parole del sindaco uscente.

