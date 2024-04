Elvio Colombo si ricandida per il terzo mandato

Tra i Comuni che il prossimo giugno saranno chiamati al voto per le elezioni Amministrative, è presente anche quello di Castelmarte. L’attuale primo cittadino è pronto a ripresentarsi

Una vita spesa in Amministrazione

Elvio Colombo, attuale sindaco di Castelmarte, è pronto a ricandidarsi alla carica di primo cittadino. Negli anni passati, ha ricoperto vari ruoli nell’Amministrazione comunale, tra cui anche quello di vicesindaco. Ma non solo. Il suo impegno è anche in Comunità montana e in Amministrazione provinciale. Ora si rimette in gioco per il suo terzo mandato con la civica Per Castelmarte - Insieme per il futuro.

Soddisfatto per quanto fatto in questi anni

"Insieme al mio gruppo di lavoro, siamo contenti e soddisfatti degli obiettivi raggiunti e delle iniziative svolte in questi anni durante i quali abbiamo fatto parte dell’Amministrazione comunale. Per esempio tra i progetti pensati nell’ultimo periodo, è possibile ricordare la nostra volontà di far vivere l’antica scalinata che collega il Comune di Castelmarte con quello sottostante di Ponte Lambro. Nel passato questo percorso era molto utilizzato, ma ancora oggi vorremmo che possa essere sfruttato - commenta Colombo - L’obiettivo sarà quello di far rivivere Castelmarte, soprattutto nella parte alta dato che per esempio il bar presente ha chiuso. Quindi ci piacerebbe trovare un altro gestore. Inoltre, in paese l’ambulatorio non è presidiato da nessun medico e dunque i pazienti sono costretti a recarsi altrove. Quindi un altro nostro obiettivo, sarebbe quello di portare un medico nel nostro ambulatorio".

"Un bel gruppo con cui si potrà lavorare per il bene del paese"

All’interno della compagine saranno presenti sia persone che hanno rivestito ruoli in Amministrazione e sia nomi nuovi: "La lista con cui mi candiderò è proprio un bel gruppo, con il quale sono sicuro si potrà lavorare seriamente e con piacere con il fine di fare il bene del paese. In particolare, all’interno saranno presenti alcune persone con cui ho già condiviso questa esperienza in Comune, ma ci saranno anche volti nuovi: faranno parte della mia squadra due giovani che sono sicuro offriranno ottime competenze. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno condiviso con me il percorso nei precedenti mandati, e in generale tutti coloro che mi hanno supportato e sostenuto in questi anni", conclude Colombo.