Ennesimo episodio di microcriminalità in piazza Padania a Erba. Zoffili: “Lavorerò per un ufficio della Locale in stazione”.

Ennesimo episodio di microcriminalità in piazza Padania a Erba

Nella serata di giovedì scorso, 10 dicembre 2020, i Carabinieri sono stati chiamati a intervenire per sedare una rissa in piazza Padania, in stazione a Erba. Luogo in cui purtroppo più e più volte le forze dell’ordine sono richieste per episodi di microcriminalità e violenza. Malgrado arrivati in posto abbiano trovato solo due persone, ci sono stati momenti concitati in cui i militari sono stati aggrediti. Le due persone in stazione infatti si sarebbero opposte ad un controllo.

A intervenire con un commento sull’episodio è il deputato leghista Eugenio Zoffili.