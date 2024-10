Erba, la Giunta perde un pezzo: si dimette l'assessore Proserpio

Faceva parte del gruppo Erbaprimaditutto che aveva sostenuto il sindaco alle ultime Amministrative

Un ruolo che ricopriva dal giugno del 2022

Sono di ieri, giovedì 7 ottobre, le dimissioni di Anna Proserpio, assessore alle Politiche sociali, Istruzione, Pari opportunità e Commercio a Erba. Una decisione presa con "rammarico" come lei stessa ha scritto nella lettera indirizzata al primo cittadino, Mauro Caprani. Le ragioni? Personali, che non le rendono più possibile il suo impegno amministrativo.

"Ho sempre cercato di svolgere al meglio il compito"

"In questo periodo ho sempre cercato di svolgere al meglio il compito che mi è stato assegnato nei diversi settori - ha scritto Proserpio - Colgo l’occasione per evidenziare il grande lavoro svolto dagli uffici che mi hanno sempre supportato con grande professionalità e una dedizione che spesso è andata oltre i compiti assegnati".

Il grazie a tutti colleghi di Giunta e a quelli di lista

"Un ringraziamento va a tutti i colleghi che siedono in Giunta, al Presidente del Consiglio comunale e a tutti i consiglieri, nonché a chi attualmente svolge il ruolo di segretario generale, ai dirigenti e a tutta la struttura. Credo di aver avuto con ognuno rapporti di correttezza e collaborazione nell’esclusivo interesse della città. Ringrazio i cittadini e i compagni di viaggio di Erbaprimaditutto che mi hanno sostenuto e che mi hanno permesso di intraprendere questo impegno".

Un pensiero rivolto in particolare a Riva e Croci

"In particolare un sincero e sentito grazie va al consigliere Michele Riva, per il suo impegno fattivo soprattutto nell’ambito del commercio, a lui un grande augurio di buon lavoro per il bene della città. Mi sento di ringraziare anche Giuseppe Croci, persona sensibile e disinteressata, che ha collaborato con me in diverse occasioni e ha contribuito alla costituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi, un’esperienza positiva che spero possa continuare in futuro", ha chiuso l'ormai ex assessore.