Erba sceglie il suo assessore alla Gentilezza: ecco chi è

Il Comune di Erba è tra i primi in Italia a nominare l’assessore alla Gentilezza. A ricevere la speciale delega è stato il consigliere Giorgio Meroni del gruppo consigliare “Veronica Airoldi Sindaco per Erba”.

Erba nomina l’assessore alla Gentilezza

Quale sarà il suo compito? L’assessorato alla Gentilezza promuove valori e pratiche positive, per favorire il benessere e la crescita sociale, contribuendo a creare il futuro in cui vivranno i bambini di oggi; occupandosi inoltre della buona educazione, del rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, del prendersi cura di chi soffre (i malati o le persone sole) o è in difficoltà (chi ha perso il lavoro, disabili, anziani, genitori separati con figli), ad accrescere lo spirito di comunità, oltre che favorire l’unità, a coinvolgere i propri concittadini e le associazioni in iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 7 marzo 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui