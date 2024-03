Ex sindaco di Cagno si candida a Solbiate Olona

Sergio Mina, ex sindaco di Cagno, è il candidato sindaco del "Polo civico vedanese", l’associazione politica che si presenterà alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno a Vedano Olona (provincia di Varese).

Mina era stata sindaco e assessore a Cagno

Di professione avvocato, ha una lunga esperienza amministrativa: è stato sindaco del comune di Cagno (ora Solbiate Con Cagno) per due mandati, assessore della Provincia di Como con deleghe all’urbanistica, alla grande viabilità e ai parchi e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Cagno. La sua candidatura nasce "dalla passione per la politica locale e dalla volontà di mettermi al servizio della comunità e del territorio. I consiglieri comunali componenti dell’attuale opposizione del Centro Destra per Vedano e diversi cittadini mi hanno chiesto la disponibilità a candidarmi a sindaco. Ho accettato a fronte del fatto che si è anche costruito un gruppo formato da diversi cittadini, rappresentanti anche di diverse realtà sociali e operative".