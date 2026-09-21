FdI, mozione per salvaguardare il punto nascite dell’ospedale

L'obiettivo è quello di raccogliere il sostegno di tutti i gruppi consiliari e conseguentemente del Consiglio comunale cittadino.

L’intenzione è quella di aggrapparsi a un’iniziativa prevista dalla legge che potrebbe consentire il mantenimento del servizio a Erba a vantaggio dei cittadini erbesi ma anche dei molti Comuni del distretto e del Triangolo lariano

Una riflessione più ampia sul futuro del nosocomio cittadino

Questa mattina, lunedì 21 settembre, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Erba, guidato da Luisella Ciceri, ha presentato una mozione per la salvaguardia del punto nascite dell’Ospedale. Lo scopo è quello di salvare il reparto Maternità: per farlo è necessario che questo obiettivo debba essere inserito in una più ampia riflessione sul futuro dell’Ospedale di Erba, affinché il presidio continui a mantenere un ruolo ospedaliero effettivo e adeguato ai bisogni della popolazione e non sia interessato, in assenza di una preventiva e trasparente valutazione dei bisogni sanitari territoriali, da progressivi ridimensionamenti dei servizi.

Tanti elementi che porterebbero alla salvezza della Maternità

FdI punta alla salvezza del punto nascite attraverso l’analisi dei dati e del territorio: anzitutto cita il Dm dell’11 novembre 2015 che prevede la possibilità di chiedere una deroga alla disciplina nazionale che individua nella soglia dei 500 parti annui un parametro significativo per la riorganizzazione del servizio. Erba ne ha registrati 320 nel 2025 e ne prevede 250 per il 2026, ma Fratelli d’Italia sottolinea come devono essere considerati anche sicurezza della struttura, organizzazione della rete, trasporti, bacino d’utenza e caratteristiche territoriali.

Si cerca l’unità con i Comuni dell’Erbese, del Triangolo lariano e del territorio

Le decisioni riguardanti il futuro dell’Ospedale di Erba per FdI non interessano esclusivamente il Comune nel quale esso è ubicato, ma coinvolgono direttamente tutti i paesi il cui territorio e la cui popolazione fanno riferimento al presidio.

Un’iniziativa istituzionale condivisa tra Erba, i comuni del relativo distretto, i comuni del Triangolo lariano e gli ulteriori territori effettivamente interessati consentirebbe di rappresentare alla regione Lombardia in maniera più completa le esigenze del bacino di utenza e di acquisire i dati necessari per una corretta valutazione della situazione.

Tutte le richieste esposte a sindaco e Giunta

Ecco cosa chiede nello specifico Fratelli d’Italia nella mozione presentata al sindaco Mauro Caprani e alla Giunta impegnandoli a: