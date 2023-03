Fermi assessore alla Ricerca, Innovazione e Università: "Imparerò in fretta con passione e determinazione"

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della nuova Giunta regionale della seconda legislatura di Attilio Fontana. Tra gli assessori, com'era prevedibile, è rientrato anche il comasco Alessandro Fermi, già presidente del Consiglio regionale e comasco più votato alle elezioni di febbraio con quasi 14mila voti.

Se era certa la sua presenza in Giunta, l'incertezza risiedeva sull'assessorato, ma ogni dubbio è stato sciolto proprio stamane a Palazzo Lombardia. Alessandro Fermi, originario di ALbavilla, è stato nominato assessore alla Ricerca, Innovazione e Università. Queste le sue prime parole dopo la nomina:

"Mi sento di ringraziare il presidente Fontana per la nomina, Matteo Salvini e Fabrizio Cecchetti per aver creduto in me. È una nuova avventura, una nuova esperienza, e come tutte le nuove esperienze vanno affrontate con entusiasmo e voglia di fare. Questo è un mondo completamente differente che imparerò in fretta cercando di metterci passione determinazione e concretezza. Proprio questa è stata la mia unica promessa che ho fatto in campagna elettorale: di impegnarmi qualsiasi sarà il ruolo. E questo ruolo riguarda la ricerca, l'innovazione e l'Università. Un mondo che guarda al futuro, che ha molte basi in Lombardia e che permette di investire in molti progetti, in particolare nell'innovazione sono molte le risorse che a disposizione."