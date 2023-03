Fermi in Giunta regionale: "Felice di poter lavorare a contatto con i giovani"

Dopo cinque anni come Presidente del Consiglio ragionale, è arrivato l'incarico.

Passione, concretezza e attenzione al territorio

"Inizia per me una nuova ed entusiasmante avventura che affronterò con la passione, la concretezza e l’attenzione al territorio che mi hanno sempre caratterizzato", ha commentato Alessandro Fermi, albavillese in forza alla Lega, all'indomani dalla nomina come assessore regionale a Università, Innovazione e Ricerca.

L'assessorato a Fermi era già certo da qualche giorno

L'albavillese si dice soddisfatto delle deleghe assegnate dal Governatore Fontana: "Prima ancora, però, direi soddisfatto di essere entrato in Giunta, perché mi rendo conto che le richieste erano molte di più dei posti. Per questo ringrazio Attilio Fontana, Matteo Salvini e Fabrizio Cecchetti, che hanno dimostrato di aver fiducia in me. Sono l’unico nuovo dei cinque assessori della Lega. Per quanto riguarda invece le deleghe posso dire di essere contento, perché sono temi tipicamente lombardi: qui ci sono delle eccellenze straordinarie in questi tre campi, per le quali non abbiamo nulla da invidiare alle altre regioni europee. E’ un mondo molto bello nel quale muoversi e avrò a disposizione risorse per sviluppare tutti e tre gli ambiti".

L'emozione della firma del decreto

"Le deleghe mi sono state comunicate giovedì pomeriggio e al momento della firma ero emozionato, come per tutte le cose nuove. Poi c’è sempre quell’aura di formalità che lo rende un momento un po’ speciale".

Alle spalle l'esperienza da Presidente del Consiglio regionale

"Mi porto un ricordo molto bello di quanto fatto finora. Cinque anni fa non volevo fare il presidente e miravo a un assessorato, poi ho apprezzato molto questo ruolo. Per questo mi porto un ricordo positivo, che mi ha fatto crescere ed è stato gratificante", spiega.

La Giunta è pronta a lavorare per il bene della Regione

Alessandro Fermi si dice soddisfatto della composizione della Giunta: "Fortunatamente conosco quasi tutti e a mio giudizio si tratta proprio di un bel gruppo, formato da gente con esperienza. Sono certo che potremo fare bene. Un altro dato positivo nella composizione dell’esecutivo è che tutte le province lombarde sono rappresentate: il riferimento territoriale sarà importante. Io rappresento la provincia di Como, ma ognuno di noi sarà attento a rappresentare le istanze territoriali".

Le deleghe lo porteranno a contatto con i giovani

La nomina a Università, Innovazione e Ricerca porteranno Fermi a essere a stretto contatto con i giovani: "In particolare per Università e Innovazione (con il tema delle Start up) e sono molto contento per questo. Mi fa molto piacere perché ho lavorato bene con loro anche da presidente - prosegue - E’ molto presto per parlare di obiettivi. Adesso ci sarà una prima fase di studio, conoscenza e approfondimento. Fortunatamente le risorse a disposizione su innovazione e ricerca ci sono e le idee non mancano: si può fare bene».

E' pronto a rispettare il Consiglio regionale

Attilio Fontana ha chiesto a tutto il suo Consiglio di porsi con umiltà e rispetto: "E io sono pronto a lavorare con queste consegne. Avendo fatto il presidente so bene cosa voglia dire rispettare questa istituzione», chiude.