Finanziamenti per quasi 2 milioni di euro al Comune di Cantù da Stato e Regione

Ne potrebbero arrivare altri se due progetti verranno finanziati.

Finanziamenti per quasi 2 milioni di euro al Comune di Cantù. Cifra che potrebbe ulteriormente incrementare, nel momento in cui fossero approvati altri due progetti al vaglio.

E’ questo il bilancio per il 2021 relativo ai contributi che l’Amministrazione comunale ha ricevuto dallo Stato e dalla Regione Lombardia, a seguito della presentazione di progetti realizzati dagli uffici comunali esclusivamente, in questo caso, per quanto riguarda il settore dei Lavori pubblici.

"E’ certamente un risultato che mi fa molto piacere - ha puntualizzato l’assessore con delega ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo - La sinergia tra la parte politica e l’attività degli uffici comunali è stata ottima, portando ottimi risultati. La strada è tracciata ed è nostra intenzione proseguire lungo questa direttrice".

