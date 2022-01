Fino Mornasco, l'ex candidato sindaco Paolo Mazzola si dimette dal Consiglio comunale.

Scossone politico in paese, dove con una nota il consigliere comunale di minoranza Paolo Mazzola, unico rappresentante di Patto per Fino nell'assemblea, si dimette dal suo ruolo. Ecco le sue parole:

"Comunico che rassegnerò le dimissioni da consigliere comunale di Fino Mornasco. La decisione non comporta un allontanamento o un disinteresse per la vita politica finese, anzi ha una motivazione prettamente politica e propositiva: consentire l’accesso alle funzioni di consigliere a tutti i componenti della lista Patto per Fino.

Questa era e rimane la scelta condivisa da tutto il gruppo sin dal 2019 e, dopo il noto voltagabbana dei mesi scorsi, le mie dimissioni sono l’unico modo per attuare tale volontà. Lascio quindi il Consiglio comunale, dove peraltro i numeri e l’atteggiamento della maggioranza rendono di fatto inattuabile ogni proposta alternativa, ma continuerò ad occuparmi dei problemi dei cittadini di Fino come portavoce della lista e come privato cittadino in tutte le sedi, comprese le aule giudiziarie, che riterrò opportune.

Ringrazio tutti i finesi che mi hanno concesso il loro voto onorandomi con stima e fiducia e auguro un buon lavoro ai futuri consiglieri di Patto per Fino che si avvicenderanno sino alla fine dell’attuale amministrazione.

Un saluto cordiale solo a chi se ne è mostrato degno

Il candidato sindaco

Paolo Mazzola"