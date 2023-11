Fondo Disabili, Orsenigo (PD): "La destra lombarda boccia il ritiro i tagli imposto dal Governo. Uno schiaffo a chi è in difficoltà"

"Prima a Roma e poi in Lombardia, ecco che la destra decide di assestare uno schiaffo in piena regola a migliaia di famiglie che si prendono cura di un parente disabile e di migliaia di cittadini con disabilità".

Queste le parole del consigliere regionale del Partito Democratico, Angelo Orsenigo, che commenta così il voto contrario della maggioranza alla mozione discussa ieri, martedì 7 novembre 2023, in Consiglio regionale con cui il PD chiedeva alla giunta Fontana di bloccare i tagli dei fondi destinati alle politiche per la disabilità decisi dal Governo Meloni.

"Dalla destra propaganda e disinformazione"

“Il Governo Meloni - continua Orsenigo - ha deciso di destinare a finalità diverse i 350 milioni di euro previsti per il ‘Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità’, al momento non utilizzate per la mancata approvazione dei decreti legislativi necessari per attuare la Legge delega sulla disabilità. Ad oggi non c'è alcuna certezza che questi 350 milioni di euro saranno restituiti perché non si sa come procederà l’approvazione dei decreti per attuare la legge delega. Abbiamo chiesto alla giunta di impegnarsi per impedire il taglio delle risorse già in questa legge di bilancio. Ma dalla destra abbiamo ricevuto un secco no e giustificazioni con ragionamenti che sono solo propaganda e disinformazione e che, invece, nascondono la verità: le risorse sono state tolte”.