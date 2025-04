Forza Italia: conclusi i congressi cittadini in due Comuni

Novità sul fronte politico nel comasco: si sono tenuti nella giornata di ieri, 31 marzo 2025, i congressi cittadini di Forza Italia, precisamente nei Comuni di Cermenate e Bregnano.

Forza Italia: il Congresso cittadino di Cermenate

La stagione dei congressi cittadini in Lombardia è entrata nel vivo e chiama al voto migliaia di iscritti al partito fondato da Silvio Berlusconi trentuno anni fa. Dopo il successo dei congressi cittadini di Como e Cantù, il tour ha fatto tappa a Cermenate, nell'azienda Bellotti Spa. Un momento fondamentale di confronto e di partecipazione, che ha visto l’intervento del consigliere regionale e segretario provinciale di Forza Italia Sergio Gaddi, in qualità di presidente del seggio. Coordinatore e segretario cittadino è stato eletto Pietro Bellotti, come vicesegretario Elena Nazzari. La segreteria è in carica per tre anni.

Il partito rimane all’opposizione in Consiglio comunale a Cermenate. Gloria Corengia, tesserata del partito azzurro, è passata ufficialmente al Gruppo Misto dove sarà capogruppo.

Anche a Bregnano

Il congresso cittadino di Forza Italia a Bregnano si è svolto al Centro Polifunzionale. Anche in questo appuntamento si è registrato l’intervento del consigliere regionale e segretario provinciale di Forza Italia Gaddi, sempre in qualità di presidente del seggio. Coordinatore e segretario cittadino è stato eletto Pierangelo Dubini, vicesegretario José Solis.