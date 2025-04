Forza Italia: Luciana Pitrisi eletta segretaria cittadina

Novità importanti per la stagione dei congressi cittadini di Forza Italia: eletto un altro segretario nel comasco.

Forza Italia passa ancora dal canturino

La stagione dei congressi cittadini di Forza Italia, avviata il mese scorso dalle assemblee di Como e di Cantù, e proseguita con Mariano Comense e tanti altri Comuni, si avvia a conclusione anche nel comasco. Il tour ha fatto tappa anche a Fino Mornasco l’11 aprile, a Villa Raimondi. Un momento fondamentale di confronto e di partecipazione, che ha visto l’intervento del consigliere regionale di Forza Italia e segretario provinciale del partito Sergio Gaddi in qualità di presidente del seggio. Segretaria cittadina è stata eletta Luciana Pitrisi, che rimarrà in carica per tre anni.

“Forza Italia - dice Sergio Gaddi - è sempre più radicata sul territorio e il mio impegno di segretario provinciale è quello di moltiplicare i congressi nei comuni per ampliare sempre di più uno spazio politico che si fonda sulla concretezza, sulla serietà e sul buon senso. A Fino Mornasco abbiamo una donna giovane e appassionata, che farà la differenza”. Dichiara Luciana Pitrisi: “La mia elezione è l’inizio di un lungo cammino che mi auguro giovi a tutta la comunità di Fino Mornasco. Siamo già al lavoro per portare nuove idee sul territorio e consolidare il gruppo di Forza Italia del Comune”.