Frana di Scarenna, Turba: “Mentre Erba critica senza conoscere, la giunta Fontana risolve i problemi dei comaschi”

Frana di Scarenna, il sottosegretario con delega ai rapporti con il consiglio regionale Fabrizio Turba replica alle critiche del consigliere pentastellato: “Mentre Erba critica senza conoscere, la giunta Fontana risolve i problemi dei comaschi”.

Frana di Scarenna, il commento di Turba

“Il progetto della nuova strada che costeggerà l’alveo del Lambro e che risolverà una grave problematica presente ormai da 11 anni è stato finanziato solamente grazie a Regione Lombardia e il finanziamento stanziato tramite il ‘Piano Lombardia’ era l’unico applicabile per il tipo di intervento. Consiglierei quindi al grillino Erba, che non perde occasione per fare polemiche inutili, di approfondire le tematiche prima di parlare così da evitare brutte figure”. Lo precisa il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale, Fabrizio Turba, in merito alla polemica del consigliere dei 5Stelle Raffaele Erba. “La proposta formulata da Erba – ha specificato ancora Turba – non è stata accolta perché inapplicabile, in quanto prevedeva il ripristino di una strada fortemente danneggiata dalla purtroppo famosa frana di 11 anni fa; i massi caduti, dalle enormi dimensioni, non permettono infatti di applicare il progetto del consigliere che dimostra inoltre la scarsa conoscenza del territorio”. “Il progetto invece studiato insieme ai rappresentanti del Territorio – ha spiegato il sottosegretario – prevede la costruzione di una nuova viabilità intercomunale che permetterà di risolvere una grave problematica per le Comunità interessate”. “Spiace constatare nuovamente – ha concluso il rappresentante della Giunta – che il consigliere Erba, preferisce avere un briciolo di visibilità, piuttosto che risolvere i problemi dei comaschi”.

