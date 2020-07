Domenica 5 luglio dalle 9 alle 13 in via Matteotti/largo XX settembre il circolo canturino di Fratelli d’italia, allestirà un gazebo per la raccolta firme per chiedere nuove elezioni.

Fratelli d’Italia a Cantù domani un gazebo per chiedere nuove elezioni nazionali

“Torniamo tra la gente per chiedere libertà, lavoro e sicurezza per gli italiani. Dopo quella che si profila essere la peggiore crisi dal Dopoguerra ad oggi e viste le catastrofiche previsioni macroeconomiche, Fratelli d’Italia vuole dare voce ai cittadini esasperati da un governo che sembra non comprendere le difficoltà degli Italiani. Manifesteremo per restituire al nostro Paese la dignità che merita, dando voce alle tantissime richieste dei cittadini completamente trascurati da questo Governo. Pd e Cinquestelle devono andare a casa, per affrontare questa crisi serve un governo e una maggioranza scelta dal popolo italiano”. Ci sarà spazio anche per il il tesseramento per Fratelli d’Italia per l’anno 2020.