Fratelli d'Italia ha deciso: in questa Giunta nessun membro

Politica

Nel rispetto delle elezioni gli esponenti di FdI non sceglieranno di andare in minoranza, ma resteranno con libertà di voto e senso critico

Disponibili a una riunione alla presenza dei rispettivi rappresentanti provinciali e cittadini delle varie anime di maggioranza

Libertà di voto e contributi per il solo interesse degli erbesi

Dopo il terremoto in Giunta a Erba, con la revoca della nomina da parte del sindaco Mauro Caprani all'assessore Paolo Farano, è ora Fratelli d'Italia a parlare ufficialmente e a scegliere di non aver più alcun rappresentante tra i membri della Giunta. I consiglieri attualmente in carica - Luisella Ciceri e il presidente del Consiglio comunale Claudio Chislanzoni - resteranno tra le fila della maggioranza, ma mantenendo un sostegno critico nei confronti dell’attuale Amministrazione ritenendosi liberi di esprimere nel Consiglio comunale il proprio voto e il proprio contributo nell'esclusiva direzione dell’interesse dei cittadini erbesi.

Voto contrario, una scelta personale

A spiegare la questione del voto contrario in Giunta alla proposta di delibera relativa all’intervento su corso XXV Aprile da parte dell'ormai ex assessore Farano è la segreteria provinciale di FdI in accordo con quella cittadina:

"E' stata una scelta personale, conseguenza diretta dell'inaccettabile comportamento assunto dal sindaco Caprani. Nonostante Fratelli d'Italia avesse espressamente richiesto al promo cittadino un'adeguata condivisione sui temi strategici per la città, la documentazione relativa alla variante del progetto - quasi 600 pagine - è stata consegnata ai componenti della Giunta poco più di un'ora prima della seduta.

Farano, tecnico preparato nella materia e già critico sul progetto originario, è stato così privato della possibilità di esaminarla con l'attenzione necessaria e, per questo motivo, ha ritenuto di esprimere il proprio voto negativo".

Già alcuni mesi fa gli erano state revocate altre deleghe

La revoca all'architetto Paolo Farano segue quella, avvenuta alcuni mesi fa, della delega ai Lavori pubblici conferitagli in base a precisi accordi elettorali:

"E' evidente che il sindaco Caprani non tolleri alcuna voce critica, nemmeno se costruttiva. A fronte di un simile comportamento, Fratelli d’Italia ritiene di non poter più far parte di una Giunta condotta in questo modo".

Si valuteranno le conseguenti prospettive

Fratelli d'Italia, però, intende mantenere saldi i rapporti con i componenti della coalizione:

"Nonostante il comportamento del sindaco Caprani siamo disponibili, come proposto dall’onorevole Eugenio Zoffili, all'organizzazione di una riunione i prossimi giorni, alla presenza dei rispettivi rappresentanti provinciali e cittadini per fare il punto sulla situazione in essere nel Comune di Erba e valutare le conseguenti prospettive".