Fratelli d’Italia lascia la maggioranza. La Lega: “Amarezza”

Il consigliere leghista e deputato erbese Eugenio Zoffili commenta la decisione di FdI di passare all’opposizione
I tentativi di trovare un accordo sono sfumati
Il deputato Eugenio Zoffili, nonché consigliere comunale e capogruppo della Lega a Erba, ha visto svanire settimane di trattative con gli esponenti di Fratelli d’Italia che – dopo i palesi dissapori con la maggioranza, a seguito della revoca della nomina ad assessore di Paolo Farano – hanno deciso di sedersi tra le fila dell’opposizione:
“Sono amareggiato per questa decisione. Attraverso i diversi incontri di maggioranza che ho organizzato, ho fatto di tutto e mi sono impegnato fino all’ultimo, rappresentando la Lega, per cercare di far comprendere agli amici erbesi di Fratelli d’Italia l’importanza del centrodestra unito, modello di governo vincente e virtuoso a Roma, nella maggioranza delle Regioni italiane e sul territorio, proponendo anche concrete soluzioni di mediazione che però non hanno accettato“.
“Scarsa responsabilità verso i cittadini”
Per Zoffili si tratta di una scelta irresponsabile:
“Spaccare il centrodestra dimostra scarsa responsabilità nei confronti della città e degli impegni presi con gli elettori in campagna elettorale. Fortunatamente gli erbesi non pagheranno per questa scelta che, lo ripeto, è irresponsabile e poco lungimirante anche in vista delle future elezioni amministrative: la tenuta dell’Amministrazione guidata dal sindaco Mauro Caprani è stabile e forte. Andremo avanti a lavorare con il massimo impegno per Erba anche senza di loro e porteremo a termine importanti progetti per il bene, il futuro e lo sviluppo della città: dalla sicurezza urbana, che è la priorità della Lega, alla riqualificazione del centro cittadino, fino all’attenzione quotidiana per ogni necessità di tutte le frazioni“.