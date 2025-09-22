Fratelli d’Italia lascia la maggioranza. La Lega: “Amarezza”

Il consigliere leghista e deputato erbese Eugenio Zoffili commenta la decisione di FdI di passare all’opposizione

I tentativi di trovare un accordo sono sfumati

Il deputato Eugenio Zoffili, nonché consigliere comunale e capogruppo della Lega a Erba, ha visto svanire settimane di trattative con gli esponenti di Fratelli d’Italia che – dopo i palesi dissapori con la maggioranza, a seguito della revoca della nomina ad assessore di Paolo Farano – hanno deciso di sedersi tra le fila dell’opposizione:

“Sono amareggiato per questa decisione. Attraverso i diversi incontri di maggioranza che ho organizzato, ho fatto di tutto e mi sono impegnato fino all’ultimo, rappresentando la Lega, per cercare di far comprendere agli amici erbesi di Fratelli d’Italia l’importanza del centrodestra unito, modello di governo vincente e virtuoso a Roma, nella maggioranza delle Regioni italiane e sul territorio, proponendo anche concrete soluzioni di mediazione che però non hanno accettato“.

“Scarsa responsabilità verso i cittadini”

Per Zoffili si tratta di una scelta irresponsabile: