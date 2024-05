Fratelli d'Italia presenta i suoi candidati a Cantù: "Competenze e professionalità"

"Ogni candidato porta un contributo unico, lavorando attivamente nelle istituzioni o supportando costantemente l'azione politica con il proprio aiuto". Lo ha specificato il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Como Stefano Molinari in occasione della presentazione della lista dei candidati del partito alle prossime elezioni comunali che si è tenuta ieri pomeriggio, venerdì 3 maggio 2024.

La presentazione

"La lista dei candidati presenta un sostanziale equilibrio tra uomini e donne, riflettendo il nostro impegno verso una rappresentanza equa e inclusiva - ha proseguito Molinari - Le professionalità dei candidati spaziano in vari ambiti: dall'imprenditoria alle libere professioni, dal commercio all'insegnamento, coinvolgendo anche studenti e pensionati. Questa diversità garantisce una gamma di competenze e capacità che arricchiscono il nostro partito, tutti uniti dalla volontà condivisa di dedicarsi al territorio".

Tra i candidati vi sono Valeriano Maspero, consigliere uscente e capogruppo di Fratelli d’Italia, già designato dal candidato sindaco Alice Galbiati come suo vice in caso di riconferma; Natalia Cattini, avvocato ed ex assessore nella Giunta di Edgardo Arosio; Franco Ventura, presidente del Consiglio comunale nella Giunta Arosio; Serafino Novati ex assessore a Mariano Comense e storico esponente di Fratelli d’Italia.

Tutti i nomi

Ecco i nomi che compongono la lista: Valeriano Maspero, Natalia Cattini, Edgardo Arosio, Claudia Cazzaniga, Andrea Carreri, Cristina Donzelli, Paolo Cattaneo, Arianna L’Abbate, Giuseppe Fadda, Maria Angela Fumagalli, Roberto Giordano, Maurizio Mancuso, Susanna Maggiolini, Serafino Novati, Beatrice Piazza, Nerberto Reale, Mariateresa Parolini, Lorenzo Stocco, Raffaellina Santelia detta Raffaella, Franco Ventura, Sonia Spreafico, Pierluigi Zeli ed Elisa Toppi.