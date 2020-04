Frontalieri Como: la rabbia di Nicola Molteni

Frontalieri Como ancora in colonna questa mattina.

Non le manda certo a dire l’onorevole leghista Nicola Molteni, infuriato per quanto sta accadendo alle dogane.

“Una vergogna preannunciata. Ancora disagi clamorosi per i nostri lavoratori frontalieri. Oggi circa 40/50mila lavoratori frontalieri sono tornati al lavoro, ma i principali valichi di frontiera erano ancora chiusi. Tramite interrogazioni e ordini del giorno abbiamo chiesto più volte al Governo di attivarsi come si deve con la confederazione Elvetica per riaprire almeno i valichi di Maslianico e ValMara. Con l’approvazione dell’odg Lega al decreto Cura Italia ci aspettavamo quindi maggiore determinazione nella tutela dei nostri lavoratori frontalieri comaschi, varesini, valtellinesi, piemontesi e liguri. Risultato: zero. Tante chiacchiere, ma nessuna risposta positiva. Nel frattempo la Svizzera, a differenza dell’Italia, è ripartita. Il Governo si deve svegliare. Abbandonare al proprio destino migliaia di lavoratori italiani, che rappresentano per il nostro Paese e per i nostri territori di confine una grandissima risorsa umana ed economica, è indegno. La Lega continuerà ad incalzare l’esecutivo affinché la loro voce venga finalmente ascoltata”.