“La lettera firmata dal Presidente Fontana costituisce un vero atto di tradimento nei confronti dei lavoratori frontalieri, per di più in un momento di crisi come questo. Urlando al vento ordini del giorno e provvedimenti senza alcuna efficacia, alla prova dei fatti la Lega svela il suo vero volto: tradisce i cittadini che in questi anni gli hanno dato fiducia. Affermano di ascoltare tutti, dagli stakeholders ai rappresentanti sindacali, ma in concreto finiscono per venire meno agli impegni presi nonché alle posizioni che hanno sempre detto di avere sul tema”. Queste le parole dei deputati lombardi del M5S Giovanni Currò e Niccolò Invidia.

Frontalieri, Currò e Invidia (M5S): “L’accordo fiscale firmato da Fontana è un tradimento”

“Dopo questo ennesimo tradimento da parte della Lega, che conferma di essere sempre più uguale alla Lega dei ticinesi, noi del Movimento 5 Stelle dimostriamo di essere l’unica forza politica che a fatti tutela l’interesse delle comunità frontaliere. La nostra posizione resta la stessa: salvaguardare l’economia del nostro territorio e non tradire le aspettative e gli impegni presi con i cittadini e lavoratori frontalieri, nel rispetto dei bisogni dei vicini Svizzeri”, concludono i due deputati.