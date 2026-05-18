Fusione bocciata, a Lambrugo vince il “No”

Referendum per la fusione dei Comuni di Lambrugo e Lurago d’Erba: bocciata la fusione. A Lambrugo vince il “No”, inutile la vittoria del “Sì” a Lurago.

I risultati del referendum

Niente fusione tra i Comuni di Lambrugo e Lurago d’Erba, bocciata grazie ai voti di Lambrugo, che ha scelto il “No”, che ha prevalso con il 57,6% delle preferenze, a fronte del 42,4% del “Sì”. A nulla dunque è servita la vittoria del “Sì” a Lurago, scelto dal 58,3% dei votanti, mentre il “No” aveva ottenuto il 41,7% delle preferenze.

I dati dell’affluenza

Questi i dati dell’affluenza. A Lambrugo hanno votato 1285 cittadini, di cui 545 per il “Sì” e 740 per il “No”. A Lurago invece sono stati 2047 i cittadini che si sono presentati alle urne, con il “Sì” che ha ottenuto 1193 voti e il “No” 854.