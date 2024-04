Giacomo Angelo Valsecchi tenta il bis

Il sindaco di Suello Giacomo Angelo Valsecchi si ricandida e il gruppo In campo per Suello sta ultimando la lista per concorrere alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

Valsecchi ha reso noto già da qualche settimana di essere pronto ad impegnarsi in un secondo mandato alla guida del paese, sostenuto da alcuni attuali consiglieri comunali e nuovi volti che hanno deciso di affiancarlo in questa tornata elettorale.

Spiega Valsecchi:

"Abbiamo già fatto alcuni incontri e le idee sono tante. Siamo un gruppo che può contare su amministratori con esperienza, che mi hanno affiancato in questi cinque anni e che ringrazio per il supporto, l'impegno e la disponibilità per dare continuità ai progetti già avviati e quelli nuovi che stiamo inserendo nel nostro programma; ma anche su alcuni volti nuovi che potranno sicuramente dare un prezioso contributo. Nel corso dei primi incontri sono state messe sul tavolo davvero tante idee e sono soddisfatto di questo gruppo che si è creato e che può contare su diverse professionalità che toccano tutti i settori su cui è importante lavorare per fare il nostro meglio per il paese. Posso dire che siamo una bella squadra, ognuno con competenze ed esperienze. Il nostro programma tocca ovviamente tutti i settori, non appena avremo definito tutti i dettagli presenteremo i nostri progetti alla cittadinanza. Quello che posso anticipare è che ci sarà innovazione ma anche una continuità con ciò che è stato fatto durante questo mandato. Sicuramente la completa riapertura della rinnovata piazza comunale, prevista per il 20 aprile, sarà la conclusione del primo lotto di un ben più ampio progetto che intendiamo, in caso di rielezione, proseguire: la riqualificazione urbanistica dell'area adiacente alla vecchia chiesa comunale".