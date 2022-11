In occasione della Giornata internazionale dello studente (il 17 novembre), gli amministratori della Lega Giovani, a partire dal neo Coordinatore Provinciale Matteo Mauri, hanno presentato in numerosi comuni del comasco una mozione per aiutare, in questo periodo difficile, famiglie e studenti.

Giornata internazionale dello studente: la Lega Giovani promuove lo scambio dei libri usati

Un'iniziativa interessante, spiegata così dal coordinatore Mauri:

"L'obiettivo è quello di favorire la creazione e l’implementazione di reti territoriali per vendere, acquistare, prestare o regalare libri di testo. Questa iniziativa di economia circolare assume particolare importante in virtù della ricorrenza della giornata internazionale degli studenti che è proprio giovedì 17 novembre".

Parole a cui fanno eco quelle del coordinatore delle scuole Riccardo Tonon.