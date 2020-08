Con il Decreto del 19 agosto il Ministero dell’Istruzione ha stanziato ulteriori 3 milioni di euro di fondi per le scuole del primo e del secondo ciclo e dei Centri Provinciali per l’istruzione degli Adulti. I soldi serviranno all’acquisto di kit e corredi didattici standard e innovativi, strumenti per la didattica digitale integrata, quaderni, astucci, diari. Per venire incontro alle necessità delle studentesse e degli studenti meno abbienti.

Giovanni Currò (M5s): “3 milioni per le scuole 24mila euro per Como”

Sul tema si è espresso, l’onorevole Giovanni Currò, vicepresidente della Commissione Finanze della Camera: “Saranno 51.076, gli studenti che in Lombardia potranno beneficiare di questi fondi per acquistare gratuitamente i propri testi scolastici. Per la provincia di Como in particolare saranno stanziati 24.800 euro“.

“Il finanziamento – continua Currò – arriverà direttamente alle scuole, in un’unica soluzione, prima dell’inizio dell’anno scolastico. Il Ministero ha già individuato gli Istituti destinatari, dando priorità a quelli con indici più alti relativi a dispersione scolastica e disagio negli apprendimenti e in base allo status socio-economico della popolazione di riferimento. Oggi è partita la nota informativa alle scuole interessate”. La misura va ad aggiungersi alle risorse già stanziate a inizio luglio dal Ministero per garantire il diritto allo studio di studentesse e studenti delle secondarie di I e II grado in condizioni di svantaggio.