Nonostante il calo di produzione del 2019, le aziende di Como e Lecco non mollano e confermano gli investimenti per l’anno nuovo. Il trend negativo dell’ultimo anno, non spaventa gli imprenditori che puntano sul 2020 per tornare a crescere.

Giovanni Currò su imprese Como-Lecco: “Positivi gli investimenti per il 2020”

A commento si è espresso l’onorevole Giovanni Currò, che ha sottolineato l’importanza della conferma degli investimenti: “La notizia della conferma degli investimenti per il 2020 è una notizia positiva, che testimonia come le aziende della provincia, nonostante la difficile situazione in cui si trovano, sono tenaci, non temono la crisi e, soprattutto, non mollano”.

Dopodichè ha continuato elencando i traguardi raggiunti dalle imprese, nonostante il periodo difficile: “Altro dato positivo da sottolineare è il netto calo dei fallimenti, con una diminuzione del 40% nel comasco e del 20% nel lecchese. – ha affermato Currò – Certo, i problemi non sono ancora risolti, ma sono convinto che le imprese lariane riusciranno a ribaltare il trend e torneranno a crescere. Il MoVimento 5 Stelle è sempre stato e sempre sarà a fianco di imprese e lavoratori”.