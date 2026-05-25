Giuliano Capuano confermato sindaco di Montorfano. Il rappresentante della lista “Amare Montorfano” ha infatti doppiato con 668 voti (59,1%) Roberta Di Febo “Per Montorfano il coraggio di cambiare” ferma a 315 (27,5%) e addirittura superato di ben quattro volte Vittoria Speltoni, “Sicura Montorfano” con 147 voti (13%).

Giuliano Capuano stravince, confermato sindaco di Montorfano

Da segnalare però in calo il dato sull’affluenza rispetto al 2020. Sei anni fa alle urne si era presentato infatti il 65% dei montorfanesi, mentre in questa tornata non si è andati oltre il 52,5%. Ma non solo, perchè è balzato all’occhio anche lo scarso numero delle preferenze per i candidati al consiglio comunale rispetto alle precedenti tornate.

Le parole del vincitore

Per Capuano si tratta dunque del terzo mandato, un risultato molto sentito, come da lui stesso sottolineato nei minuti successivi alla notizia della vittoria elettorale: