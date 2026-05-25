Giuliano Capuano confermato sindaco di Montorfano. Il rappresentante della lista “Amare Montorfano” ha infatti doppiato con 668 voti (59,1%) Roberta Di Febo “Per Montorfano il coraggio di cambiare” ferma a 315 (27,5%) e addirittura superato di ben quattro volte Vittoria Speltoni, “Sicura Montorfano” con 147 voti (13%).
Giuliano Capuano stravince, confermato sindaco di Montorfano
Da segnalare però in calo il dato sull’affluenza rispetto al 2020. Sei anni fa alle urne si era presentato infatti il 65% dei montorfanesi, mentre in questa tornata non si è andati oltre il 52,5%. Ma non solo, perchè è balzato all’occhio anche lo scarso numero delle preferenze per i candidati al consiglio comunale rispetto alle precedenti tornate.
Le parole del vincitore
Per Capuano si tratta dunque del terzo mandato, un risultato molto sentito, come da lui stesso sottolineato nei minuti successivi alla notizia della vittoria elettorale:
“Per me è una grande soddisfazione, non aspettavo un risultato così incisivo. Conferma che abbiamo lavorato bene e dato fiducia serietà passione, i montorfanesi hanno ritrovato queste caratteristiche. Dispiaciuto per bassa affluenza rispetto a 5 anni fa. Faremo una analisi anche su questo motivo, per capire se sia legato al clima o al poco interesse. Bene invece i tanti voti per giovani: vanno coinvolti, ha senso farlo concretamente. Era nei nostri obbiettivi per amministrare con nuove energie”