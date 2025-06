Nominata la Giunta: assessori Nava (vicesindaco), Corti, Losa e Mazza

E' stata nominata in queste ore dal nuovo sindaco di Asso, Mirko Donadini Pina, la Giunta comunale.

Filippo Nava vicesindaco

Filippo Nava, che aveva ricevuto il maggior numero di preferenze per la lista "Sìamo Asso" (80), è stato scelto come vicesindaco e assessore con delega a Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia privata, Viabilità, Infrastrutture, Decoro urbano e cura degli ambienti pubblici, Sport.

Viviana Corti, che aveva ottenuto 67 preferenze, è stata nominata assessore ad Affari generali, Attività amministrativa interna, Servizi al cittadino, Ambiente e rifiuti, Commercio.

Raul Losa, 54 preferenze alle urne, sarà assessore con delega a Turismo e promozione del territorio, Programmazione e gestione eventi e manifestazioni, Rapporti con le associazioni e il volontariato, Scuola, Attività culturali.

Infine Antonella Mazza, 28 preferenze, è stata scelta come assessore a Servizi sociali e politiche per la famiglia, Politiche anziani e inclusione.

Tutti i consiglieri avranno un ruolo

Al sindaco neo eletto vanno Organizzazione, Programm azione generale, Bilancio e tributi, Risorse umane, Gemellaggi e relazioni internazionali, Comunicazioni e innovazione, Sicurezza e Protezione civile, Rapporti istituzionali e con Enti sovraccomunali.

"La scelta della Giunta è stata fatta anche in base alla disponibilità delle persone, dal momento che essere assessore implica impegno e presenza - ha precisato - Ma tutti i consiglieri avranno un ruolo, affiancando per questo primo periodo gli assessori. Abbiamo dato in prima battuta più responsabilità a chi aveva già chiaro il funzionamento della macchina amministrativa".

Nava, Corti e Mazza, infatti, erano stati consiglieri (Corti pure assessore e vicesindaco) nella precedente Amministrazione guidata dal primo cittadino Tiziano Aceti.

"Lavoreremo tutti insieme, inclusi i consiglieri ma anche i membri della lista che non sono stati eletti - conclude Donadini Pina - Per ora faccio i complimenti a tutti coloro che sono stati eletti, la mia intenzione è individuare dei referenti d'ambito in modo tale che possano gestire alcune materie non presenti come deleghe. Ma ringrazio anche chi è rimasto "escluso" dal Consiglio, perché si è comunque reso disponibile per proseguire la collaborazione con l'Amministrazione".

Sabato sera, 7 giugno, ci sarà il primo Consiglio comunale della nuova Amministrazione assese.