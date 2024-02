Grandate, sequestro discarica abusiva. Orsenigo (PD): "Lombardia prima regione del Nord per ecoreati"

È notizia di questa mattina il sequestro da parte dei Finanzieri del Comando Provinciale di Como di un’ampia area del Comune di Grandate di circa 17mila mq, sottoposta a specifica tutela paesaggistica, utilizzata come deposito non autorizzato e incontrollato di rifiuti. Una notizia che ha fatto storcere il naso anche al mondo politico: dopo il commento dell'assessore Giorgio Maione sono arrivate anche le parole del consigliere Angelo Orsenigo.

Il commento

"La notizia del sequestro della discarica abusiva di Grandate ci impone di tenere altissima l’attenzione sul ciclo dei rifiuti in Lombardia e in provincia di Como: aree tutt’altro che estranee a questo tipo di dinamiche. Un sentito ringraziamento va alla Guardia di Finanza, ai tecnici di Arpa Lombardia e al personale di Ats Insubria il cui lavoro ha portato al sequestro di oggi. Non dimentichiamo che la Lombardia è la prima regione del Nord Italia per ecoreati. Davanti a un fenomeno di questa grandezza anche i cittadini giocano un ruolo fondamentale nel segnalare potenziali crimini ambientali. A loro rivolgo l’invito a denunciare, sempre. La tutela del territorio e della salute delle nostre comunità è un dovere di tutti".