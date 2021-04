Hub territoriali l’attacco di Orsenigo: “Sindaci e cittadini lasciati soli da Regione”

“I centri vaccinali di territorio sono davvero un’urgenza, come era facile prevedere. Purtroppo anche su questo Regione Lombardia è mancata; l’organizzazione Moratti-Bertolaso non ha ancora dato risposte con tempi e luoghi certi”. Parole queste del consigliere regionale Pd, Angelo Orsenigo.

“Il risultato è sconfortante: come emerge dalle cronache di questi giorni, i sindaci lasciati soli stanno ingaggiando dispute che ricordano incredibili guerre fratricide. Tutto ciò non tutela i cittadini. Spetta a Regione Lombardia, insieme ad Ats indicare quali e quanti hub vaccinali siano strategici ed opportuni per il territorio, invece nessuno ha presentato un piano scritto e condiviso con il territorio Come risultato sia ha che alcuni sindaci, come quelli dell’Olgiatese, hanno intrapreso un percorso comune e produttivo con una ricaduta positiva per la collettività, altri invece si stanno lasciando coinvolgere in dispute davvero brutte da vedere, che lasciano i cittadini con l’amaro in bocca e senza vaccino”.