I 30 km/h nelle città sono il limite della discordia per il Partito Liberale di Como

"Il DL 76/2020 ha definito le “strade urbane ciclabili”. Il “bonus” monopattino ha scatenato l’uso di questo mezzo nelle nostre città. L’introduzione del limite dei 30 km/h, pensato per ridurre i rischi di incidente in alcune strade di quartiere, è stato adottato in modo generalizzato, come a Bologna, o per strade nelle quali la convivenza fra veicoli a motore, biciclette e monopattini è assai problematica, come viale Monza e Corso Buenos Aires a Milano. L’ossessione di raggiungere obiettivi “green” ha generato flussi di traffico con pedoni, ciclisti, veicoli a motore obbligati a condividere le stesse strade, a incrociarsi continuamente, flussi caotici che si sovrappongono e aumentano il rischio di collisione su strade “non pensate e strutturate” per sopportarli".

Comincia così la lettera scritta dal Partito Liberale di Como che protesta contro la tendenza a sostenere l'utilizzo della mobilità dolce o della micromobilità elettrica nella maggior parte delle città italiane e con il conseguente abbassamento a 30 km/h del limite di velocità in strade non pensate e costruite per ospitare tutti questi veicoli contemporaneamente.

La protesta