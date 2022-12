I sindacati trattano con ASF: "Stipendio basso, orari di 12 ore e settimane lavorative da 6 giorni, così non si va avanti"

Una dura comunicazione quella pubblicata oggi dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil e del Coordinamento Rsu che denunciano, ancora una volta, le difficili condizioni di lavoro del personale di Asf.

"Il problema di ASF riflette un disagio ben più ampio che è quello dell’intero settore. Questo inevitabilmente si ripercuote anche sui cittadini comaschi cui ovviamente esprimiamo la nostra vicinanza", esordiscono le sigle sindacali, che poi aggiungono: "I lavoratori di Asf da tempo prestano il loro operato ben più di quanto sia contrattualmente previsto, gli autisti sono stremati dalle continue richieste di straordinario, ma questo non è sufficiente. La mancanza di personale è così grave da compromettere il servizio".

"Oramai le aziende faticano immensamente a trovare nuovi conducenti. Le difficili condizioni di lavoro da una parte e la scarsità delle basse retribuzioni dall’altra rendono questa ricerca complicatissima. L’intero comparto del trasporto pubblico locale è oramai sull’orlo del collasso: questo sarà inevitabile se al settore non verranno garantite nuove risorse; ricordiamo che anche l’ultima tranche dell’ultimo rinnovo contrattuale non è stata erogata da nessuna azienda del TPL, cosa molto grave mai accaduta storicamente nei rinnovi del CCNL".

"In questo difficile contesto però chiediamo ad Asf di fare la sua parte. Un percorso contrattuale con la società è già stato avviato nel maggio scorso, ma questo risultato non si è dimostrato sufficiente, viste le continue migrazioni di autisti da Asf verso tipologie lavorative più remunerative con meno responsabilità e con turni più vivibili, poiché attualmente in ASF sono impegnati 6 giorni su 7 e spesso fino a 12 ore giornaliere di impegno. Chiediamo all’azienda di dare un nuovo slancio alla trattativa che serva a fidelizzare le nuove generazioni lavorative di Asf e intervenendo puntualmente per poter meglio reagire economicamente ai rincari economici energetici e di spesa che tutti stiamo vivendo. Non per ultimo chiederemo un incontro alla parte politica territoriale per mettere in atto per quanto possibile delle politiche abitative quali ad esempio: affitti a prezzi calmierati per i lavoratori che non sono del territorio comasco e altro".