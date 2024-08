Il Comune cerca volontari per i Servizi sociali

In previsione dell’avvio delle attività a settembre, il Comune di Erba rilancia la campagna di ricerca volontari civici, rivolta a tutti i cittadini maggiorenni che abbiano patente di guida.

Cercasi volontari per trasporto sociale

I volontari civici saranno impegnati principalmente in attività di trasporto con i mezzi in dotazione ai servizi sociali grazie al progetto di mobilità garantita promosso in collaborazione con P.M.G. ITALIA S.p.A. per l’accompagnamento di minori a scuola, per visite mediche o terapie, spesa alimentare o piccole commissioni per chi, fragile e solo, necessita di un sostegno. Non è richiesto un numero minimo di ore di servizio: l'impegno sarà concordato direttamente con l'ufficio competente, in base alle disponibilità del volontario e alle esigenze del servizio. Per partecipare alle attività, è necessario iscriversi al Registro Volontari del Comune. Con l’iscrizione e la sottoscrizione del patto di volontariato, il volontario verrà assicurato contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

“Stiamo cercando persone motivate e altruiste che desiderano contribuire attivamente al benessere della comunità, offrendo il proprio tempo per servizi semplici ma fondamentali per le persone più fragili - sottolinea l’assessore ai Servizi sociali Anna Proserpio - L’impegno dei volontari civici che nell’ultimo anno si sono resi disponibili è stato fondamentale. A loro va il ringraziamento mio e degli uffici. Qualunque disponibilità può fare una grande differenza nella vita di molte persone” .

Gli interessati possono iscriversi al Registro Volontari contattando l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Erba al numero 031.615540 o inviando una mail a servizi.sociali@comune.erba.co.it. Maggiori informazioni sul sito del Comune www.comune.erba.co.it e sulle pagine social IG: citta_di_erba - facebook: Città di Erba.