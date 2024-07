Il consigliere Carlo Cazzaniga si è dimesso

Dopo 20 anni di carriera e onorato servizio all’interno dell’amministrazione comunale, Carlo Cazzaniga si dimette da consigliere.

"Motivi strettamente personali"

"Il 24 giugno Carlo Cazzaniga ha ritenuto di formulare le sue dimissioni da consigliere comunale, in una comunicazione scritta a me e a tutta la giunta nella quale ha prodotto delle motivazioni strettamente personali", ha spiegato il sindaco Alessandra Pozzoli.

Dal canto suo, Cazzaniga ha detto: "Non ci sono motivi particolari per cui mi dimetto, se non motivi strettamente personali che ho giustamente comunicato al sindaco e agli altri consiglieri. Sono senz’altro dispiaciuto perché comunque è stato un percorso importante durato 20 anni, con grandi soddisfazioni. Purtroppo però c’è questo cambiamento che mi ha portato a prendere questa scelta".

