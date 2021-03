Il consigliere regionale Erba (M5S): “Servono quasi 3mila vaccinazioni al giorno per completare gli over 80 nei tempi promessi”

“Ancora troppo a rilento le vaccinazioni degli over 80 e dei soggetti a rischio, Regione Lombardia acceleri sulle somministrazione dei vaccini”. Questo il pensiero del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Raffaele Erba.

“Nei giorni scorsi l’assessore Moratti e Bertolaso hanno più volte garantito pubblicamente che entro l’11 aprile tutti gli over 80 sarebbe stati vaccinati. L’auspicio è questa scadenza venga rispettata ma certo non si è partiti con il piede giusto. Servono quasi 3mila vaccinazioni al giorno per raggiungere l’obiettivo: il no di Bertolaso al sito di Muggiò ha complicato ulteriormente la situazione, già compromessa dai disguidi sull’invio degli sms da parte di Aria”.