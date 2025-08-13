"Il consigliere risponde", partito il progetto del Pd

Politica

Attraverso un numero whatsapp si possono condividere idee, problemi e inoltrare segnalazioni

Un’iniziativa che ha come scopo quello di migliorare la comunicazione tra consiglieri comunali, circolo Pd e cittadini

Si apre un canale pubblico con i rappresentanti consiliari

E’ attiva l'iniziativa "Il cittadino risponde", avanzata dal gruppo consiliare del Partito democratico di Erba e che ha come scopo quello di migliorare la comunicazione tra consiglieri comunali, circolo Pd e cittadini. L'obiettivo è insomma quello di aprire un canale pubblico dove scambiare informazioni, richieste e situazioni problematiche.

Attraverso il numero whatsapp 379-2914563 i cittadini possono condividere idee, problemi e inoltrare segnalazioni.

Due aspetti per comunicare: uno tradizionale e uno moderno

A spiegare come funziona il progetto sono Alberto Ciceri, capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, e Davide Ripamonti, consigliere da poco entrato a sedere tra i banchi dell'opposizione:

"Si basa sulla necessità di migliorare la comunicazione nei confronti dei cittadini. E' ben noto come la comunicazione oggigiorno rivesta un aspetto fondamentale e che la consapevolezza dell’azione politica debba essere pubblica e visibile. "Il consigliere risponde" sviluppa la comunicazione su due aspetti: uno tradizionale e uno moderno. Infatti sono previsti manifesti periodici cartacei da appendere nel territorio comunale e un canale disponibile online (numero con whatsapp business e sito web www.ilconsigliererisponde.it) dove poter ricevere richieste di chiarimenti, ma anche spunti, osservazioni costruttive e critiche".