"Il futuro del monte San Primo", l'incontro del PD che evidenzia le criticità del nuovo impianto sciistico

Sabato 3 febbraio, alle 10, nella sala del Palazzo Tentorio di via Giuseppe Mazzini, a Canzo, si terrà l’incontro pubblico “Il futuro del Monte San Primo – Tra riqualificazione necessaria e insostenibile innevamento”. Interverranno la presidente dei Deputati PD Chiara Braga, il consigliere regionale Angelo Orsenigo, Costanza Panella del direttivo regionale di Legambiente e Matteo Frigerio dei Giovani Democratici di Como. L’incontro sarà moderato dalla segretaria provinciale PD Carla Gaiani. Saranno, inoltre presenti esperti ed esponenti delle associazioni del territorio.

Il nuovo impianto

Il progetto per la riqualificazione del compendio monte San Primo prevede, tra le altre cose, la realizzazione di un impianto di innevamento artificiale e la costruzione di un bacino di accumulo e contenimento dell’acqua quale fonte di approvvigionamento idrico per far funzionare i “cannoni da neve”. Il Partito Democratico comasco ha espresso all’unanimità il proprio parere contrario a questa parte del progetto, che presenta una serie di rilevanti criticità in termini di sostenibilità ambientale, energetica ed economico-finanziaria.

“La fase di transizione ecologica e di crisi climatica che tutti noi stiamo oggi già vivendo – ribadisce la segretaria del PD comasco, Carla Gaiani - dovrebbe indurre anche gli enti e le istituzioni locali a ripensare il governo e la pianificazione del territorio alla luce delle condizioni climatiche, economiche e sociali, profondamente trasformate rispetto a solo qualche decennio fa. Un progetto che non tenga conto di questi mutamenti, che non faccia lo sforzo di ripensare il domani con un orizzonte nuovo e continui invece a riprodurre modelli di sviluppo non più sostenibili è un progetto anacronistico che non guarda al futuro”. “Di questo – continua l’esponente dem - parleremo sabato all’incontro organizzato dal PD comasco. Un momento di discussione aperto a tutti e tutte i cittadini, a quanti hanno a cuore il destino del San Primo e più in generale del territorio e della montagna”.

Da ultimo, chiude con una nota di rammarico la segretaria del PD comasco: