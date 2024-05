Il Ministro a Canzo per le elezioni dei prossimi 8 e 9 giugno

Tappa canzese in via Risorgimento per il Ministro dell'Economia e delle Finanze

A sostegno di Canzo futura e del candidato Elia Pantaleoni

Ha fatto tappa anche a Canzo il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Insieme al sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, è stato impegnato in un tour elettorale che ha portato a incontrare alcune realtà in diverse località della provincia comasca. Tra gli appuntamenti anche quello canzese per l’inaugurazione della sede elettorale Canzo Futura, in via Risorgimento, che sostiene il candidato sindaco Elia Pantaleoni.