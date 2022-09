Il ministro Elena Bonetti nel Comasco

In vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre i partiti portano avanti la loro campagna elettorale. Così Italia Viva e Azione di Calenda che oggi hanno invitato Bonetti nei principali centri della provincia.

Il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti in visita ai gazebo di Como, Cantù e Erba

Il ministro del governo Draghi incontra i cittadini e i sostenitori del centro. Qui nelle immagini di Erba.

Cosa porterà il terzo polo a un eventuale nuovo governo di centro, diverso da un governo di destra? "Stiamo lavorando per riportare Mario Draghi al governo e soprattutto per dare continuità al metodo di un governo che ha saputo ricomporre gli interessi di un paese - ha detto il ministro incontrando i cittadini di Erba - Ed è per questo che siamo molto diversi rispetto al modo in cui stiamo facendo campagna elettorale dalla destra sovranista e dalla sinistra populista che invece stanno polarizzando e dividendo il paese. Oggi si deve continuare con forza nell'attuazione delle riforme che il governo Draghi ha iniziato e ha saputo portare avanti e altrettanto portando avanti il Pnnr. Siamo convinti che arrivando a un 10%, anche dal punto di vista della rappresentanza parlamentare, sarà decisivo il metodo e il programma con cui staremo in parlamento con cui si potrà riportare il paese intero a una proposta di ricomposizione". La prospettiva è una spaccatura della destra: "L'Italia con Mario Draghi è leader a livello europeo. Con Giorgia Meloni questo non potrebbe essere".