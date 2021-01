Il neo assessore regionale Locatelli: “Io contro i senzatetto? Ho sempre combattuto per eliminare le disparità”

Una comasca all’interno della Giunta che guida la Regione Lombardia. Dopo il rimpasto Alessandra Locatelli, ex vicesindaco di Como, è diventata assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità, Pari opportunità e Disabilità. Questa settimana l’abbiamo intervistata all’interno dei nostri settimanali (Giornale di Cantù, Giornale di Olgiate e Giornale di Erba).

Di seguito due delle nostre domande.

Quando ha saputo della possibilità di diventare assessore regionale e come ha reagito?

Con la sua nomina sono state riesumate anche antiche polemiche. La più gettonata è stata quella dell’ordinanza anti accattonaggio fatta quando era in Comune a Como. Cosa ci può dire al riguardo?

“La sinistra come al solito non ha molto da dire. A loro fa sempre molto comodo far coincidere nell’immaginario la figura dei senza fissa dimora con quella dei clandestini. Io invece le tengo ben distinte. Se abbiamo un Governo che apre i porti e che dà sostegno a chi entra illegalmente nel nostro Paese e porta insicurezza senza possibilità di integrazione vera, non possiamo confonderle con chi per un percorso di vita difficile si è trovato in povertà ed è legalmente nel nostro territorio. Per quanto riguarda questi ultimi, come assessore comunale alle Politiche sociali ho sviluppato percorsi di inclusione anche lavorativa. Altra questione è subirci un carico di clandestini voluto dal Governo. Questo non va bene, noi dobbiamo pensare a tutelare la salute, la dignità e la vita sociale ed economica dei nostri cittadini. Questo per dire che il mio intervento non era contro i senza tetto, come fa comodo dire alla sinistra. Anche come assessore regionale mi occuperò di chi non ha una casa e del tema delle povertà, anche di quelle nuove che inevitabilmente verranno a galla con l’emergenza in atto e lo sblocco dei licenziamenti. Voglio fare una ricognizione di tutta la Lombardia, soprattutto nei capoluoghi, per capire in che modo ognuno si muove e vedere se ci sono modelli da seguire o situazioni da sistemare. Sarebbe ottimale farlo in collaborazione con un’università, di modo che ci possa essere anche una raccolta di dati che purtroppo sono sempre molto scarsi in questo campo”.