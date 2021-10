Il sindaco di Uggiate ora guida Terre di Frontiera: "Convinta che serva la fusione tra i nostri Comuni"

in edicola

E' stata eletta neopresidente dell'Unione dei Comuni.

E’ Rita Lambrughi, sindaco di Uggiate Trevano, la nuova presidente dell’Unione dei Comuni lombarda Terre di Frontiera.

Il sindaco di Uggiate ora guida Terre di Frontiera

Lo ha stabilito l’assemblea civica, riunitasi giovedì 28 ottobre all’auditorium di Faloppio, convocata a seguito della tornata elettorale che ha rinnovato l’Amministrazione comunale proprio del Municipio faloppiese. "Pensiamo al futuro - ha detto la neopresidente - Sono convinta che l’Unione debba sfociare nella fusione dei municipi, di modo da far funzionare al meglio la macchina amministrativa. Sarà un percorso da condividere con i colleghi sindaci e con i cittadini, che saranno chiamati a esprimere la propria volontà".

Il primo tentativo di fusione non ottenne il consenso di tutti i territori (i cittadini di Ronago optarono per l’indipendenza, ndr) ma ora pare che i tempi siano maturi per affrontare in maniera frontale la proposta.

