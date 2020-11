“Considerato che i ristori non saranno né immediati, né tantomeno sufficienti occorre dare un segnale chiaro e immediato ai cittadini Lombardi che si trovano in una situazione già particolarmente difficile. È indispensabile quindi che il Governo annulli subito il pagamento delle tasse per l’intera Lombardia”. È la richiesta del sottosegretario di Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il consiglio Regionale, Fabrizio Turba.

Il sottosegretario di Regione: “Serve uno stop al pagamento delle tasse”

“Necessità ancora più urgente – ha detto ancora – a fronte delle tante scadenze di pagamento di tasse, imposte e tributi previste nel mese di novembre a cui devono far fronte le partite iva e le persone fisiche. A questi lavoratori, che in tutti questi mesi hanno sofferto in silenzio e spesso sono stati dimenticati, è fondamentale dare un segnale forte e immediato”.