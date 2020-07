Il vicesindaco di Erba rimette alcune deleghe: “Scelta sofferta”

La senatrice e vicesindaco di Erba, Erica Rivolta oggi, 27 luglio 2020, ha reso rimesso alcune delle sue deleghe.

Il vicesindaco di Erba rimette alcune deleghe

Rivolta rinuncia alle deleghe ad Affari generale, Legalità e trasparenza, Partecipate, Commercio e turismo. Mantiene le deleghe a Politiche sociali e giovanili e Istruzione oltre alla carica di vicesindaco.

Ecco le prime dichiarazioni

“Scelta maturata e sofferta anche il lavoro in Senato è aumentato ed è giusto concentrarmi su deleghe che come Lega riteniamo importanti”, ha spiegato Rivolta. Dal canto suo il sindaco, Veronica Airoldi fa sapere che nei prossimi giorni distribuirà le nuove deleghe e intanto ringrazia il vicesindaco per il lavoro fin qui svolto.

Sul Giornale di Erba, in edicola sabato 1 agosto, tutti gli approfondimenti sulla vicenda