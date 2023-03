Negli scorsi giorni dei vandali hanno imbrattato il muro delle scuola elementare di via Diaz a Figino Serenza: un atto inaccettabile per la Lega Giovani di Como e per il suo coordinatore Matteo Mauri, nonché consigliere e capogruppo di maggioranza nel Consiglio comunale del paese.

Imbrattano il muro della scuola di Figino: i Giovani Leghisti lo rimettono a nuovo

Queste le dichiarazioni del giovane gruppo politico: