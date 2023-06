“Aumentiamo a 300 euro il contributo regionale Dote Scuola per l’acquisto di libri di testo e allarghiamo le fasce Isee che possono accedere alla misura. In un momento di grave aumento dell’inflazione, Regione Lombardia deve tutelare con coraggio il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti lombardi”.

Questo il pensiero di Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Partito Democratico, riguardo all’interrogazione che il partito ha presentato al consigliere competente, Simona Tironi, oggi in Consiglio regionale.

Inflazione, Orsenigo (PD): "Aumento Dote Scuola a 300 euro. Garantiamo il diritto allo studio"

“In provincia di Como, nel 2022, una famiglia ha speso fino a 561 euro per acquistare i libri di testo per il proprio figlio alle scuole superiori. Regione ne eroga 200 a domanda. Il Ministero dell’Istruzione ha stabilito un minimo di 150 e un massimo di 500 euro in contributi: il margine per un maggiore impegno regionale c’è. Lo stesso vale per le soglie Isee che determinano l’erogazione. Si può fare di più e si possono aiutare più famiglie lombarde - continua Orsenigo - Al momento Regione Lombardia stanzia circa 30 milioni di euro per la misura dedicata al materiale didattico. Ci sono 166 mila richieste in corso. La maggior parte delle domande che interessano famiglie con Isee di pochissime migliaia di euro. Un maggiore impegno nei confronti delle fasce più fragili è d’obbligo. Il diritto allo studio non può essere un privilegio di pochi, di chi se lo può permettere”.