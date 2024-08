"Insieme si può" si scaglia contro il sindaco: "Fatti concreti, non solo parole"

Il gruppo di minoranza "Insieme si può" di Valbrona polemizza sulle comunicazioni del sindaco alla popolazione.

Sono trascorsi poco più di due mesi dall'inizio del mandato di Luca Ghezzi: ogni mese, questa l'intenzione, il primo cittadino informa sui lavori portati a termine e sui cantieri in fase di avvio nonché su eventuali altre notizie che dovessero interessare i valbronesi.

Per farlo si affida al sito web del Comune e ai social, dove vengono pubblicati gli aggiornamenti tenendo così fede all'impegno di trasparenza nei confronti del paese che amministra. Ma all'opposizione guidata da Raffaella Carelli (in foto) non sono andate giù, parrebbe, le ultime news diffuse dal sindaco.

Ci scrivono infatti:

Riconosciamo una buona ‘dialettica’ al Primo Cittadino Sig. Luca Ghezzi che con la sua squadra in questi primi 76 gg di amministrazione ha emanato, attraverso social e quotidiani locali, numerosi comunicati ai cittadini valbronesi elencando le difficoltà che stanno riscontrando attribuendone la responsabilità alla precedente amministrazione.

Ringraziamo il team dei volontari che ha abbellito le fioriere davanti al Comune, ha pulito il tratto di spiaggia a lago (zona Liscione), si occupa talvolta dello svuotamento dei cestini porta rifiuti posti sul territorio comunale supportando così l’operatore ecologico. Per irrigare il manto erboso del campo sportivo (la cui gestione è stata affidata in convenzione dall’amministrazione Vener all’associazione Inter Club Valbrona) è stato utilizzato per alcune ore anche l’idrante che facciamo presente essere di proprietà della Como Acqua ed utilizzabile solo ed esclusivamente in caso di emergenza.

Vogliamo altresì sottolineare che è compito dell’amministrazione gestire al meglio le entrate derivanti dalla riscossione delle tasse pagate dai cittadini pertanto anche la pulizia e il decoro del paese devono essere a carico dell’amministrazione; ricordiamo che l’accesso dall’entrata secondaria dell’edificio comunale NON è permesso a nessun cittadino che non faccia parte dell’amministrazione.

Chiediamo cortesemente di far pressione alla Provincia per la manutenzione ordinaria della strada provinciale e organizzare al meglio il lavoro dell’operatore ecologico al fine di mantenere il nostro paese più pulito e ordinato, senza dimenticare che abbiamo la necessità urgente di un operatore di Polizia Locale a tempo pieno, non solo per alcune ore alla settimana e tanto meno di un facente funzioni.

Alcuni dipendenti (cui auguriamo il meglio) non sono presenti per motivi di salute e riteniamo scorretto attribuire loro il rallentamento della macchina amministrativa visto che è compito dell’amministratore trovare soluzioni.

Il Primo Cittadino non è conosciuto dalla maggior parte dei valbronesi e non è fisicamente presente sul territorio; la propaganda elettorale è giunta al termine da più di 2 mesi, riteniamo pertanto inutili i proclami mensili in cui viene elencato quello che non vi è possibile fare. Amministrare un comune non è così semplice, ci sono situazioni da risolvere ogni giorno e sono necessarie figure competenti che trovino soluzioni nel più breve tempo possibile per il bene di ogni singolo cittadino.

Dimostrate soprattutto ai valbronesi che si sono fidati e affidati a voi che siete in grado di amministrare questo paese con fatti concreti e non solo con le parole.