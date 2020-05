Ipotesi senso unico in via Galgina ad Anzano ma la minoranza non ci sta

Un piano per una viabilità più sicura: ma la creazione di un senso unico in via Galgina fa discutere.

Ipotesi senso unico in via Galgina ad Anzano

Nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale con sindaco Alberto Rivetti ha reso nota l’intenzione di intervenire per la sicurezza del paese. Tra le idee in cantiere, la creazione di un senso unico in via Galgina. “La zona è sede delle scuole – spiega il sindaco – Nelle ore di punta, l’intenso traffico veicolare crea pericolo per oltre duecento bambini che si muovono”.

Non ci sta la minoranza di “Insieme per Anzano”. La consigliera Lorenza Salzano spiega: “Così si costringono decine di famiglie ad allungare il proprio percorso e utilizzare un tratto di Provinciale”.

